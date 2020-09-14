В Московской духовной академии не выявили случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/e3ce5d98-f6a1-11ea-8cca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moscow Theological Academy/facebook.com

Карантинный режим прекращает действовать в Московской духовной академии (МДА). Ни у одного студента или преподавателя коронавирус не выявлен, сообщили в пресс-службе заведения.

14 сентября Московская духовная академия выходит из карантинного режима. На сегодняшний день епископ Феодорит (ректор учебного заведения. — NEWS.ru) здоров и имеет несколько отрицательных результатов теста на COVID-19, — цитирует сообщение ТАСС.

Однако Феодорит будет находиться в самоизоляции до 20 сентября. Также отмечается, что очно занимаются пропедевтический (предварительный) курс и первый курс бакалавриата богословско-пастырского факультета, аспиранты первого и второго года обучения, студенты иконописного и регентского факультетов. Остальные студенты продолжают дистанционное обучение.

Как писал NEWS.ru, российский академический молодёжный театр (РАМТ) отменил премьерный показ спектакля «Сын» в постановке Юрия Бутусова, проведение которого было намечено на 11 сентября. У исполнителя главной роли Евгения Редько диагностировали коронавирус.

Директор театра Софья Апфельбаум заявила, что все, кто работал в непосредственной близости с Редько, будут отправлены на карантин. У остальных сотрудников учреждения возьмут анализы.