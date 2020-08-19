В московских школах началось массовое тестирование сотрудников на COVID-19

https://static.news.ru/photo/adc8edb0-e2b2-11ea-a4c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Москве началось массовое тестирование на коронавирус среди сотрудников образовательных учреждений в преддверии нового учебного года, который начнётся 1 сентября.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, занятия в столичных школах будут проходить с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

До 1 сентября все учителя и сотрудники учреждений образования, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний, в обязательном порядке будут протестированы, — рассказала она.

По словам Раковой, всего пройдут тестирование около 180 тыс. сотрудников образовательных организаций. Устанавливать наличие или отсутствие COVID-19 в организме будут методом ИФА, позволяющим выявлять как носителей коронавируса, так и тех, у кого уже есть иммунитет к заболеванию. Сотрудники, у которых тест покажет положительный результат, к работе допущены не будут — они останутся дома под медицинским наблюдением. В течение первых двух недель нового учебного года коллективы будут протестированы методом ПЦР.

Это масштабное и, по сути, беспрецедентное тестирование такого количество персонала в короткий период времени, — заявила заммэра.

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