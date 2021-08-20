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Отравившихся в Подмосковье детей смогли госпитализировать только с полицией

16:16, 21 августа 2021
Отравившихся в Подмосковье детей смогли госпитализировать только с полицией Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В подмосковном доме отдыха произошло массовое отравление детей. Чтобы доставить пострадавших в больницу, пришлось вызвать полицию, так как тренер юных фехтовальщиков не хотел госпитализации воспитанников. Об этом пишет Mash.

Дети находились в парке-отеле «Ершово» в Одинцовском районе. Они жаловались на боли в животе на протяжении нескольких дней, однако скорую им вызвали только 21 августа. По итогам осмотра медики приняли решение госпитализировать семерых спортсменов в возрасте от 10 до 13 лет. Предварительный диагноз — энтероколит.

Тем не менее тренер детей попытался воспрепятствовать госпитализации. Он заявил, что якобы родители юных спортсменов запретили перемещение детей вне базы. Тогда сотрудники скорой позвонили в полицию и с её помощью решили проблему. Детей увезли в стационар.

Ранее Следственный комитет России по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту отравления детей в одном из центров загородного отдыха Волгодонска.

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