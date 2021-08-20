Отравившихся в Подмосковье детей смогли госпитализировать только с полицией

В подмосковном доме отдыха произошло массовое отравление детей. Чтобы доставить пострадавших в больницу, пришлось вызвать полицию, так как тренер юных фехтовальщиков не хотел госпитализации воспитанников. Об этом пишет Mash.
Дети
Тем не менее тренер детей попытался воспрепятствовать госпитализации. Он заявил, что якобы родители юных спортсменов запретили перемещение детей вне базы. Тогда сотрудники скорой позвонили в полицию и с её помощью решили проблему. Детей увезли в стационар.
Ранее Следственный комитет России по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту отравления детей в одном из центров загородного отдыха Волгодонска.