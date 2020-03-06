https://static.news.ru/photo/df8117dc-5fb4-11ea-951e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор, доктор медицинских наук, главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин считает, что налог с бездетных нужно ввести и направлять его не в доход государства, а для поддержки многодетным семьям. Это, по его мнению, послужило бы вкладом бездетных в свою старость, поскольку уже сейчас молодое поколение не может обеспечить социальные выплаты пенсионерам, а в будущем ситуация ещё более усугубится.

Налог стоит вводить не для того, чтобы людей наказать, а чтобы помочь тем молодым семьям, которые решили рожать детей — второго, третьего, если эти налоги будут не просто взиматься в доход государства, а перенаправляться на молодые семьи, — сказал радиостанции «Говорит Москва» Аполихин.

В 2017 году в России суммарный коэффициент рождаемости (СКР) упал до 1,58 ребёнка на одну женщину, в 2018-м он составлял 1,59. Для простого же воспроизводства населения (без прироста численности) необходим показатель 2,1.

Как писал NEWS.ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что демографическая ситуация в России изменится к лучшему, когда граждане будут готовы отказаться от части личного благополучия ради семейных ценностей. Глава РПЦ также отметил, что в россиянах необходимо воспитывать стремление иметь большие семьи.

Ранее президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, выразил недовольство уровнем рождаемости в стране. При этом он предложил выплачивать материнский капитал семьям за рождение первого ребёнка и повысить его размер за второго и последующих детей.