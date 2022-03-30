В Минздраве поставили точку в вопросе дефицита лекарств

Согласно информации федерального портала проектов нормативных правовых актов, Минздрав РФ может начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, по которым возник дефицит в России. Отмечается, что новая мера позволит экстренно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке.

Мероприятия окажут положительное влияние на выживаемость пациентов за счёт своевременного обеспечения их необходимыми лекарственными препаратами, — сказано в пояснительной записке проекта постановления.

В документе сообщается, что Минздрав также сможет перераспределять такие препараты в регионах России по результатам мониторинга.

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ранее ранее заявил, что председатель правительства Михаил Мишустин обсудил с представителями фракции «Справедливая Россия — За правду» тему укрепления российской экономики. По словам главы кабмина, власти прорабатывают механизм внедрения целевой окрашенной эмиссии. Речь идёт о выделении средств Центробанком под конкретный проект. По его словам, в правительстве считают, что данный механизм будет способствовать продвижению проектов по развитию инфраструктуры и импортозамещению.