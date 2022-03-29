Правительство придумало способ укрепления российской экономики

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков заявил, что председатель правительства Михаил Мишустин обсудил с представителями фракции «Справедливая Россия — За правду» тему укрепления российской экономики. По словам главы кабмина, власти прорабатывают механизм внедрения целевой окрашенной эмиссии. Речь идёт о выделении средств Центробанком под конкрентный проект, сообщает URA.RU.

Правительство прорабатывает механизм внедрения целевой окрашенной эмиссии как способ роста и укрепления российской экономики, — поделился Бабаков.

По его словам, в правительстве считают, что данный механизм будет способствовать продвижению проектов по развитию инфраструктуры и импортозамещению.

В пресс-службе Министерства труда РФ ранее рассказали, что в 2022 году ведущие вузы России помогут освоить новую профессию или повысить квалификацию более 345 тысячам россиян. Отмечается, что новые бесплатные программы обучения станут доступными для нескольких категорий граждан. Так, например, в программе смогут принять участие граждане до 35 лет, испытывающие проблемы с поиском работы, молодые мамы в декрете и граждане старше 50 лет.