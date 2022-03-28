Правительство поможет россиянам освоить новые профессии

В пресс-службе Министерства труда РФ рассказали, что в 2022 году ведущие вузы России помогут освоить новую профессию или повысить квалификацию более 345 тысячам россиян. Отмечается, что новые бесплатные программы обучения станут доступными для нескольких категорий граждан. Так, например, в программе смогут принять участие граждане до 35 лет, испытывающие проблемы с поиском работы, молодые мамы в декрете и граждане старше 50 лет, сообщают «Известия».

В ближайшее время также будет открыта возможность для записи всем безработным и гражданам, находящимся под риском увольнения, — рассказали в пресс-службе ведомства изданию.

Программы обучения рассчитаны на 72, 144 и 265 часов, 70% обучения по которым отводится на освоение практических знаний. Для участия необходимо подать заявку на переобучение через портал «Работа России».

Пресс-служба Мницифры ранее сообщила, что ведомство направило рекомендацию операторам мобильной связи «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитные тарифы. Отмечается, что сбалансированный объём потребляемого трафика предусмотрен указом президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России». Соответствующее обращение подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.