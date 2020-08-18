В Минтрансе подготовили документ о ликвидации разливов нефти

Минтранс России подготовил порядок ликвидаций разливов нефти во внутренних водах. Согласно правилам, все организации участвуют в процедуре за счёт собственных средств.
В положении содержится список государственных органов и предприятий, которые занимаются планированием мероприятия в случае разлива. В него входят администрации внутренних водных путей. Также в перечень попали организации, которые занимаются поиском и разведкой нефтяных месторождений, добычей и переработкой,
Однако в повседневном режиме они занимаются изучением состояния окружающей среды, прогнозированием ЧС и сбором информации.
Отмечается, что всё финансовое обеспечение деятельности причастных органов и мероприятий ликвидации разливов нефти будет осуществляться в соответствии с законодательством России.
Как ранее писал NEWS.ru, нефтедобывающие компании обяжут возмещать ущерб при ликвидации разливов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен