В Минпросвещения пообещали вернуть школьников к очному обучению

https://static.news.ru/photo/6a9ad748-4693-11eb-8dde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сотрудники Министерства просвещения сделают всё возможное, чтобы в новом году российские школьники вернулись к очному обучению. С таким заявлением 25 декабря на встрече с активистами Российского движения школьников выступил руководитель ведомства Сергей Кравцов.

Внедрение дистанционного формата обучения в школах и высших учебных заведениях стало предметом оживлённой общественной дискуссии. Изначально перевод обучения в онлайн-формат был осуществлён властями для профилактики распространения COVID-19, однако сейчас многие родители опасаются, что подобная практика сохранится и после того, как эпидемия закончится. По поводу возникшей ситуации высказалась сенатор Лилия Гумерова. Она подчеркнула, что дистанционное обучение никогда не заменит традиционный формат.

По словам Кравцова, положение дел на фоне пандемии выдалось непростым. Решение о переводе школьников на дистанционное обучение было принято для сохранения здоровья ребят и их родителей.

Но мы, ещё раз говорю, всё сделаем для того, чтобы с нового года вы пришли в свои школы, увидели своих друзей, учителей, учились, получали знания, — цитирует министра РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции оценил перспективы онлайн-образования в стране.

По его словам, некоторые элементы дистанционного формата в образовании будут развиваться, их не нужно бояться, однако он ещё очень долго не сможет заменить прямой контакт педагогов с учащимися.