Путин об онлайн-образовании: «качество страдает»

https://static.news.ru/photo/ed02e548-4055-11eb-94db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции оценил перспективы онлайн-образования в стране.

По его словам, некоторые элементы дистанционного формата в образовании будут развиваться, их не нужно бояться, однако он ещё очень долго не сможет заменить прямой контакт педагогов с учащимися.

Тем не менее система, при которой и в школе, и в высшей школе, онлайн-образование будет использоваться, будет развиваться. <...> Это востребовано, это стало частью нашей жизни, и не нужно этого бояться. Но преувеличивать эти возможности тоже не нужно, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, ранее один из авторов законопроекта о едином регламенте онлайн-обучения сенатор Лилия Гумерова сообщила, что дистанционное обучение никогда не заменит традиционную школу. Оно будет применяться лишь в экстренных случаях. По её словам, пандемия показала, что в действующем законодательстве имеется ряд пробелов.

Внедрение дистанционного формата обучения в школах и высших учебных заведениях стало предметом оживлённой общественной дискуссии. Изначально перевод обучения в онлайн-формат был осуществлён властями для профилактики распространения COVID-19, однако сейчас многие родители опасаются, что подобная практика сохранится и после того, как эпидемия закончится.