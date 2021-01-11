В Минпросвещения планируют весной утвердить новые школьные стандарты

https://static.news.ru/photo/db607740-53ee-11eb-b189-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) планируется утвердить в конце февраля — начале марта 2021 года, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, в настоящее время доработанные проекты ФГОС находятся на рассмотрении межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы общего образования под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой и помощника президента Андрея Фурсенко.

В случае одобрения проектов ФГОС рабочей группой, они могут быть утверждены в конце февраля — начале марта 2021 года, — уточнил Кравцов во время «Делового завтрака» в «Российской газете».

Ранее NEWS.ru писал, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не станут делать обязательным. Согласно данным пресс-службы Минпросвещения, Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при ведомстве изучил и утвердил проект изменения в ФГОС среднего общего образования, который исключает иностранный язык из списка обязательных учебных предметов