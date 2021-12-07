В Минцифры рассказали о предоставлении ветеранам льготных поездок на такси

В Минцифры России обсуждают инициативу о предоставлении ветеранам Великой Отечественной войны права на бесплатные поездки на такси, сообщает агентство URA.RU. Об этом глава ведомства рассказал на заседании оргкомитета «Единой России» «Наша Победа».

На 2022 год мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года, — сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Ранее стало известно, что на фоне рекордной инфляции и возможного введения QR-кодов в России могут объявить о новогодних выплатах для пенсионеров в пределах 10--15 тысяч рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об увеличении в два раза размера материальной помощи ветеранам к 80-й годовщине битвы под Москвой. Речь идёт о сумме в размере 40 тысяч рублей.

Сообщалось, что период с апреля 2020 года по октябрь 2021-го число участников и ветеранов Великой Отечественной войны в России сократилось с 1,21 млн до 896,8 тысячи человек. Потери составили 312,6 тысячи человек, или 26% от общего числа ветеранов. При этом основной причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Нижняя палата парламента приняла в третьем чтении законопроекты, усиливающие наказание за реабилитацию нацизма. За публичное оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны можно получить штраф до пяти миллионов рублей или отправиться на пять лет за решётку.