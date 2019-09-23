Фото: Сергей Булкин/News.ru

Применение новых технологий позволяет людям «более гибко подходить к работе». Именно это создаёт предпосылки для вероятного перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Такое мнение высказал гендиректор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер.

Он высказал убеждённость, что «вопрос о рабочем времени следует обсуждать более подробно», передаёт ТАСС. При этом, напомнил глава организации, за последние сто лет продолжительность рабочего времени постоянно снижалась.

Такова историческая тенденция. Когда МОТ начала функционировать, люди работали по 60 часов [в неделю], потом 48 часов, а потом — 40. Сейчас в некоторых случаях обычным считается работать 35 часов в неделю, — отметил Райдер.

Он также уточнил, что постепенное уменьшение рабочего времени является «разумной целью для общества». При этом эксперт призвал «учитывать производительность труда, которая делает это возможным».

Вместе с тем, подчеркнул гендиректор МОТ, в условиях баланса между работой и досугом четырёхдневная рабочая неделя не должна считаться мечтой. И говорить о том, что это уже реально, пока преждевременно.

Предложение сократить рабочую неделю до четырёх дней с сохранением уровня оплаты труда Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд в августе. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил министерству дать заключение по этому вопросу до 30 сентября.

Ранее, как писал News.ru, директор министерского департамента условий и охраны труда Валерий Корж заявил, что подобная реформа требует серьёзного изучения всех мнений и нюансов, чтобы зарплаты и рабочие часы не изменились.

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