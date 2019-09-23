https://static.news.ru/photo/6a70a40e-de9e-11e9-834b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Применение новых технологий позволяет людям «более гибко подходить к работе». Именно это создаёт предпосылки для вероятного перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Такое мнение высказал гендиректор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер.

Он высказал убеждённость, что «вопрос о рабочем времени следует обсуждать более подробно», передаёт ТАСС . При этом, напомнил глава организации, за последние сто лет продолжительность рабочего времени постоянно снижалась.

Такова историческая тенденция. Когда МОТ начала функционировать, люди работали по 60 часов [в неделю], потом 48 часов, а потом — 40. Сейчас в некоторых случаях обычным считается работать 35 часов в неделю, — отметил Райдер.

Он также уточнил, что постепенное уменьшение рабочего времени является «разумной целью для общества». При этом эксперт призвал «учитывать производительность труда, которая делает это возможным».

Вместе с тем, подчеркнул гендиректор МОТ, в условиях баланса между работой и досугом четырёхдневная рабочая неделя не должна считаться мечтой. И говорить о том, что это уже реально, пока преждевременно.

Предложение сократить рабочую неделю до четырёх дней с сохранением уровня оплаты труда Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд в августе. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил министерству дать заключение по этому вопросу до 30 сентября.

Ранее, как писал News.ru, директор министерского департамента условий и охраны труда Валерий Корж заявил, что подобная реформа требует серьёзного изучения всех мнений и нюансов, чтобы зарплаты и рабочие часы не изменились.