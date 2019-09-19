https://static.news.ru/photo/329361ea-dad7-11e9-9b80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж заявил, что переход не четырёхдневную рабочую неделю требует серьёзного изучения всех мнений и нюансов, чтобы зарплаты и рабочие часы не изменились.

Это требует очень серьёзного изучения, чтобы, первое, работники не потеряли в зарплате, тут мы с ФНПР [Федерация независимых профсоюзов России] совершенно согласны, чтобы не увеличилась продолжительность рабочей смены при сокращении количества рабочих дней, — считает Корж.

По его словам, некоторые регионы изъявили желание участвовать в апробации этой идеи. Он добавил, что сейчас Трудовой кодекс позволяет сокращать рабочую неделю и время. Согласно законодательству, сотрудник не должен работать более 40 часов в неделю и более пяти дней, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев предложил пересмотреть формы регулирования времени труда человека. Глава кабмина отметил, что в качестве варианта можно рассматривать график с четырьмя рабочими днями в неделю либо уменьшить количество ежедневных рабочих часов. Сократить рабочую неделю до четырёх дней с сохранением уровня зарплаты ранее предложила Федерация независимых профсоюзов России.