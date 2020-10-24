В мэрии Москвы объяснили сокращение времени дистанционных уроков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арест депутата Законодательного собрания Иркутской области и сына экс-губернатора региона Андрея Левченко, которого обвиняют в мошенничестве, Мосгорсуд признал законным. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба защиты — без удовлетворения, — сказал представитель суда ТАСС. До этого районный суд отправил Левченко в СИЗО до 20 ноября. Андрей Левченко...