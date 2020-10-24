В мэрии Москвы объяснили сокращение времени дистанционных уроков

https://static.news.ru/photo/2ea39c26-1794-11eb-99b3-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дистанционные уроки в московских школах, проходящие с использованием цифровой техники, сокращены до 20 минут в соответствии с требованием норм СанПиН. Как пояснили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы, в остальное время учащиеся выполняют задания и читают.
Продолжительность непрерывного применения технических средств на уроках не превышает установленные законодательством нормы — для учащихся старших классов в среднем это 20 минут, — приводит РИА Новости слова представителя департамента.
В пресс-службе подчеркнули, что снижение продолжительности уроков не влияет на объём образовательного процесса.
Ранее родители школьников жаловались на сокращение дистанционных уроков с 45 до 20 минут.
Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил 23 октября о том, что столичные школы вошли в пятёрку лучших в мире по качеству обучения. При этом он не уточнил, на каких именно данных основывается его вывод.
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