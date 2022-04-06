«В любом случае перегиб»: как магазин «Листва» объясняет полицейский обыск

В книжную лавку «Листва» издательства «Чёрная сотня» в Петербурге 5 апреля пришли сотрудники полиции, предположительно Центра противодействия экстремизму МВД. Они без объяснения мотивов изъяли часть книг и задержали сотрудников магазина вместе с посетителями. Спустя какое-то время все были отпущены, однако причины следственных действий сотрудники правоохранительных органов так и не объяснили. На следующий день, 6 апреля, по последним данным, неизвестные похитили вывеску лавки. Визит полицейских интересен ещё и тем, что «Листва» имеет репутацию магазина националистической литературы и своеобразного правого политического клуба, активно поддерживает ЛДНР и спецоперацию ВС РФ на Украине. Сооснователь питерского магазина Тимур Венков в интервью NEWS.ru поделился мнением о том, что могло быть причиной визита полиции и рассказал, ожидают ли учредители дальнейшего политического давления.

— Могли бы вы вкратце объяснить, что вчера произошло?

— Вчера около 08:30 мне позвонил сотрудник из лавки и сказал, что нужно прийти, в лавке полицейские, которые хотят поговорить. Я живу буквально в 10 минутах ходьбы, поэтому быстро там оказался. Когда я прибыл в лавку, увидел, как полицейские удерживают сотрудников, не дают им даже выйти покурить. Удерживались также и посетители лавки. Мне сказали, что «работают по заявке», ничего больше не объясняли. Часть книг собрали в коробку, после чего её, а также меня, сотрудников и посетителей повезли в 7-й отдел полиции. Там нас попросили написать объяснительную, при этом нам так и не рассказали, что, собственно, случилось и в чём нас подозревают или что инкриминируют. Об этом я написал, другие ребята отказались от показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции. Адвоката к нам долго не допускали. Всё завершилось составлением протокола о доставлении в участок, где также не объяснена причина задержания, лишь сказано, что «собирались в книжном магазине для обсуждения Украины». За такое сейчас можно в отделение любого жителя страны увозить, это неправильно.

Сооснователь магазина Тимур Венков Личная страница Тимура Венкова в VK

— Некоторые СМИ утверждают, что на вас написали заявления об экстремизме некие украинские активисты.

— Есть несколько вариантов. Мы заняли сейчас определённую позицию, помогаем жителям Донбасса. Собираем им гуманитарную помощь, деньги — собрали уже около 8,5 млн рублей. В ДНР работают наши волонтёры, я сам недавно оттуда вернулся. Мы также своими силами эвакуировали из Мариуполя людей. На нас за это всё ополчились украинцы — соцсети завалены невероятным количеством сообщений от них, угрозами и всем прочим. Они пытаются на нас навешать кредиты, заказывают на наши имена товары из интимных магазинов и терроризируют всякими другими способами. Также на нас зуб точат неонацисты. Несколько недель назад нам подожгли дверь, до этого вывеску срывали и распыляли перцовый баллончик. Ответственность за эти действия взяла на себя одна ультраправая организация, которая поддерживает Украину и которая недовольна нашей позицией. Мы с 2014 года поддерживаем Донбасс и Новороссию. Также ещё писали, что на нас пожаловались в «Жилкомсервисе» (управляющая компания Красносельского района Санкт-Петербурга. — NEWS.ru). Если это так, то ситуация становится для меня понятнее. Эта история тянется с декабря, когда на нашу сотрудницу во дворе лавки напал дворник. Он был из Узбекистана, куда его в итоге и депортировали. Предполагаю, что из-за этой истории «Жилкомсервису» досталось и теперь они нам мстят.

— Вроде к вам приходили сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом — вряд ли они бы пришли из-за простой жалобы «Жилкомсервиса»?

— С обычными полицейскими был человек в штатском, который всё снимал и задавал вопросы. Был ли он действительно сотрудником Центра «Э» мы доподлинно не знаем.

— Как вы знаете, против правых в России возбуждались уголовные дела, даже если их позиция совпадала с государственной, как во многом сейчас у вас. Вы не думаете, что такой визит полиции — сигнал, что, например, вашей излишней активностью в украинском вопросе недовольны?

— Не думаю. Если говорить, например, об изъятии книг, то, да — полицейские брали с полок всё со словом «Украина» на обложке, но было видно, что они не знают толком, что делать: они также брали книгу о чеченской войне Евгения Норина и книги Эдуарда Лимонова. Потом нам их в итоге уже вернули, мы, кстати, сейчас их продаём со скидкой. Так что мне кажется, вопрос закрыт.

Книжная лавка «Листва» listva_books/vk.com

— Вы пытались пообщаться с полицейскими тет-а-тет, узнать их позицию?

— Увы, не удалось, хоть я и очень хотел пообщаться без протокола и выяснить, что, в конце концов, случилось. Полицейские были необщительные, а когда история раскрутилась, они стали ещё меньше говорить.

— А какое мероприятие проходило, когда к вам пришли полицейские?

— Должна была быть лекция Андрея Дмитриева «Лимонов и Украина: Как сбываются пророчества». Ничего экстремистского на ней говорить не планировалось.

— Опять же, у Лимонова когда-то были напряжённые отношения с государством — может быть, это стало поводом? У вас были ранее мероприятия про него?

— Может быть, но мероприятия были и таких ситуаций не было. Полицейские достаточно часто приходят к нам на мероприятия, но просто стоят, смотрят, как всё идёт, дежурят рядом. В любом случае, даже если эта конкретная лекция их возбудила — это в любом случае ошибка, перегиб.