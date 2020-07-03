В Кургане врачи извинились за выброшенные вещи пациентки с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3b59bb2e-bd55-11ea-8de9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская /Агентство «Москва»

В Кургане сотрудники ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи» выбросили личные вещи 73-летней пациентки с подтверждённым диагнозом COVID-19. По факту инцидента была организована служебная проверка.

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, сотрудникам неврологического отделения указали на недопустимость попустительского отношения к личному имуществу пациентов, заведующей отделением и старшей медицинской сестре объявлены выговоры за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, передаёт Znak.com.

Медики объяснили свой поступок тем, что после перевода пациентки в другую больницу в отделении неврологии был проведён комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, утилизации подверглись спальное место и полиэтиленовый пакет, оставшийся на нём. Содержимое пакета врачи проверять не стали.

В случае предъявления гражданкой претензии о возмещении стоимости утраченных вещей ущерб будет возмещён. Департамент здравоохранения и Шадринская больница скорой медицинской помощи приносят пациенту извинения, — заключили в областном департаменте.

О выброшенных вещах впервые сообщила дочь пациентки Ольга Абдулкеримова. По её словам, сотрудники больницы выбросили вещи её матери Екатерины Завьяловой после того, как женщину перевезли в больницу Кургана. Данный инцидент произошёл в июне. После того как Екатерина Завьялова выздоровела, она вернулась в Шадринск, чтобы забрать свои вещи, однако ничего не нашла.

Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей.

Всего в мире выявлено более 10,8 млн заболевших. С начала пандемии выздоровели свыше 5,7 млн человек. Количество летальных исходов превышает 521 тысячу.

Россия продолжает занимать третье место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Её опережают США (более 2,7 млн заболевших) и Бразилия (около 1,5 млн случаев заражения). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев).

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка коронавирусной инфекции произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Магадане. Учреждение уже несколько месяцев закрыто на строгий карантин, однако новые случаи заражения зафиксировали у 47 человек. В основном это постояльцы, но есть и один сотрудник.

Вероятнее всего, именно работник интерната и стал разносчиком инфекции, полагают в региональном Министерстве труда и социальной политики. Дело в том, что в рамках карантинных мер ни персоналу, ни пациентам нельзя покидать здание. Однако каждые две недели бригада сотрудников меняется.