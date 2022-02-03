В Кремле прокомментировали ситуацию последних дней в Чечне

В Кремле не согласны с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что проблемы в регионе связаны с его особой «повесткой», однако он подчиняется общефедеральным законам. Его слова приводит РИА Новости.

Нет, я совершенно не согласен, что там ситуация вышла из-под контроля. Это субъект Российской Федерации. Больше мне добавить нечего, — сказал пресс-секретарь.

На вопрос, обсуждались ли с Генпрокуратурой и МВД вопросы, связанные с Чечнёй, Песков заявил, что президент Путин находится «в ежедневном контакте» с руководителями силовых ведомств.

Пресс-секретарь также упомянул о встрече Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, на которой стороны обсудили вопросы социально-экономического развития субъекта и работу правоохранителей.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора по Чечне сообщили, что не смогли установить организаторов митинга против семьи бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, который состоялся в Грозном 2 февраля. По данным властей, акция собрала порядка 400 тысяч человек, на ней присутствовали политические, религиозные и общественные деятели.

Собравшиеся потребовали привлечь семью судьи Сайди Янгулбаева к ответственности за пособничество терроризму и оскорбление чувств верующих. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность участникам митинга, назвав их «защитниками ислама».

20 января вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживали экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет. После задержания Мусаевой Янгулбаев с дочерью покинули Россию.