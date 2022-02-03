Песков раскрыл подробности о встрече Путина с Кадыровым

В ходе встречи президента России Владимира Путина с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, а также темы, связанные с работой правоохранителей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Встреча Путина и Кадырова прошла накануне вечером, глава Чечни представил отчёт о социально-экономическом развитии региона.

Вчера вечером действительно Путин принял в Кремле Кадырова. Обсуждались хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития. Кадыров пришёл с конкретными темами по экономическим проектам. Затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов, — сказал Песков.

Встреча Владимира Путина и Рамзана Кадырова прошла 2 февраля. На ней Кадыров представил отчёт о социально-экономической ситуации в Чечне. В частности, он отметил, что эффективные меры российского руководства помогли сохранить темпы развития республики в непростых условиях пандемии.

Кроме того, по словам Кадырова, в республике до 8% сократилась безработица, уровень дотационности бюджета снизился с 69,6% до 42,4%, успешно реализуются национальные проекты, введено более 1 млн кв. м жилья, план перевыполнен на 33%.