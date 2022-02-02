Путин встретился с Кадыровым

Президент России Владимир Путин повёл встречу с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщили в пресс-службе главы республики. Последний отчитался перед руководителем государства о социально-экономической ситуации в регионе.

Президент России Владимир Путин провёл в Москве рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Р. Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике, — говорится в сообщении.

Кадыров, в частности, отметил, что эффективные меры российского руководства помогли сохранить темпы развития республики в непростых условиях пандемии.

В 2021 году мы реализовали 247 инвестпроектов на 34 миллиарда рублей. На стадии реализации 618 проектов почти на 121 миллиард рублей с созданием 11 тысяч рабочих мест, — отметил Рамзан Кадыров.

Он также рассказал, что в республике до 8% сократилась безработица, уровень дотационности бюджета снизился с 69,6% до 42,4%. Успешно реализуются национальные проекты. Введено более 1 млн кв. м жилья, план перевыполнен на 33%.

Ранее Рамзан Кадыров призвал вернуть в Россию членов семьи Янгулбаевых, оказавшихся в центре скандала после задержания супруги бывшего судьи Сайди Янгулбаева чеченскими силовиками. В ходе прямого эфира в Instagram он обратился к странам, приютившим семью, и предупредил, что ничего хорошего подобный гуманизм не принесёт.