Общество

В Италии зафиксировали наименьшую с февраля смертность от COVID-19

19:35, 21 июня 2020
Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суточное количество умерших от коронавирусной инфекции опустилось в Италии до показателей февраля, когда инфекция только появилась в стране.

По информации республиканского Департамента гражданской защиты, число летальных исходов достигло 34 634, увеличившись на 24 за последние сутки. Рекордно высокую суточную смертность фиксировали в конце марта, когда в один из дней скончались 969 итальянцев.

В отделениях интенсивной терапии остаются менее 150 человек, — передаёт ТАСС.

Суточный прирост 20 июня составил 224 человека, половина из которых пришлась на Ломбардию.

Как писал NEWS.ru, 15 июня в Италии началась третья фаза смягчения ограничений, введённых на время пандемии коронавируса. Власти отменили почти все карантинные запреты.

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