В Италии зафиксировали наименьшую с февраля смертность от COVID-19

Суточное количество умерших от коронавирусной инфекции опустилось в Италии до показателей февраля, когда инфекция только появилась в стране.
По информации республиканского Департамента гражданской защиты, число летальных исходов достигло 34 634, увеличившись на 24 за последние сутки. Рекордно высокую суточную смертность фиксировали в конце марта, когда в один из дней скончались 969 итальянцев.
В отделениях интенсивной терапии остаются менее 150 человек, — передаёт ТАСС.
Суточный прирост 20 июня составил 224 человека, половина из которых пришлась на Ломбардию.
Как писал NEWS.ru, 15 июня в Италии началась третья фаза смягчения ограничений, введённых на время пандемии коронавируса. Власти отменили почти все карантинные запреты.
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