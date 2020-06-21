В Италии зафиксировали наименьшую с февраля смертность от COVID-19

https://static.news.ru/photo/4cc20dc8-b3df-11ea-a066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суточное количество умерших от коронавирусной инфекции опустилось в Италии до показателей февраля, когда инфекция только появилась в стране.

По информации республиканского Департамента гражданской защиты, число летальных исходов достигло 34 634, увеличившись на 24 за последние сутки. Рекордно высокую суточную смертность фиксировали в конце марта, когда в один из дней скончались 969 итальянцев.

В отделениях интенсивной терапии остаются менее 150 человек, — передаёт ТАСС.

Суточный прирост 20 июня составил 224 человека, половина из которых пришлась на Ломбардию.

Как писал NEWS.ru, 15 июня в Италии началась третья фаза смягчения ограничений, введённых на время пандемии коронавируса. Власти отменили почти все карантинные запреты.