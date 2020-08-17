Российскую вакцину от коронавируса ошибочно назвали «советской»

https://static.news.ru/photo/7a21d22c-96f6-11ea-b377-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Директор испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон, комментируя наличие вакцин от коронавируса COVID-19 у других стран, случайно сказал, что СССР занимается выпуском этого препарата.

На уровне ЕАЛС (Европейское агентство лекарственных средств. — NEWS.ru.) оцениваются другие вакцины, некоторые из них разрабатываются в Европе, другие в США, и некоторые производятся в Китае и Советском Союзе, если они решат продавать их в Европе, — отметил Симон, отвечая на вопрос журналиста.

После этого он ещё раз оговорился, заявив, что информация о вакцине есть в советских исследованиях, передаёт РИА Новости.

11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей. Препарат будут вводить внутримышечно.

Как писал NEWS.ru, известный израильский учёный и врач Полина Степенская высоко оценила российскую вакцину от коронавируса, которую разработали в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».