В Ингушетии медики провели операцию при выключенном свете

https://static.news.ru/photo/aac41b3e-b85b-11ea-a7b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пострадавшему во время урагана в Ингушетии мужчине требовалась немедленная операция, когда в клинике отключили свет. Медики смогли прооперировать пациента при свете телефонов.

Житель Ингушетии Салауди Ахматов вышел на балкон во время урагана и получил серьёзные травмы. У него были сломаны шесть рёбер, порвана диафрагма, а селезёнка торчала наружу.

Хирург Башир Аушев принял решение срочно оперировать больного, но из-за урагана клиника осталась без света. Несколько операций были проведены успешно, несмотря на отсутствие необходимого освещения. Медики справились и при свете телефонов, сообщает Telegram-канал Mash.

NEWS.ru писал, что пластический хирург Тимур Нугаев по видеозаписи определил диагноз телеведущей Ксении Собчак. Некоторое время назад девушка опубликовала в Instagram видео с повязкой на носу и сообщила, что ей сделали операцию после неудачного падения. Хирург считает, что у телеведущей действительно произошла травма.