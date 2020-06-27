В Ингушетии медики провели операцию при выключенном свете

Пострадавшему во время урагана в Ингушетии мужчине требовалась немедленная операция, когда в клинике отключили свет. Медики смогли прооперировать пациента при свете телефонов.
Житель Ингушетии Салауди Ахматов вышел на балкон во время урагана и получил серьёзные травмы. У него были сломаны шесть рёбер, порвана диафрагма, а селезёнка торчала наружу.
Хирург Башир Аушев принял решение срочно оперировать больного, но из-за урагана клиника осталась без света. Несколько операций были проведены успешно, несмотря на отсутствие необходимого освещения. Медики справились и при свете телефонов, сообщает Telegram-канал Mash.
NEWS.ru писал, что пластический хирург Тимур Нугаев по видеозаписи определил диагноз телеведущей Ксении Собчак. Некоторое время назад девушка опубликовала в Instagram видео с повязкой на носу и сообщила, что ей сделали операцию после неудачного падения. Хирург считает, что у телеведущей действительно произошла травма.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен