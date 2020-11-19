В Госдуме заявили о провале пенсионной реформы

https://static.news.ru/photo/0ef03b98-2a7a-11eb-878a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионная реформа в России провалилась. Это значит, что нужно вернуться к системе выплат пенсий из бюджета, заявил председатель партии «Справедливая Россия» и глава её фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Чудовищная неэффективность этой системы сама по себе несёт колоссальные политические риски, а все попытки исправить делают её только хуже, — сказал он.

По его словам, косметические правки не спасут систему от банкротства, её необходимо масштабно реформировать. Средняя страховая пенсия в России сейчас едва превышает прожиточный минимум, на который невозможно прожить.

Пришло время признать: действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот. По сути, у нас выстроена людоедская система пенсионного страхования, которая отнимает у большинства россиян 22% доходов <...>, но всё равно не может обеспечить достойных пенсий, — передаёт сайт партии.

Он уверен, что пенсионные выплаты граждан следует направлять в бюджет, а затем из него выплачивать пенсии. Это поможет снизить риски от неэффективного инвестирования, уберёт возможности для нецелевых расходов («оплата дворцов и раздутого штата ПФР») и позволит дать пенсионерам «хоть какие-то гарантии».

Ранее NEWS.ru писал, что экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин посоветовал молодёжи не рассчитывать на пенсии. По его мнению, система уже через 10 лет может обанкротиться. Предложение Минтруда повысить единовременную выплату пенсионерам, считает он, является свидетельством этого.