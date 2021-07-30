В Госдуме сообщили, сколько работающих пенсионеров затронет перерасчёт

Перерасчёт страховых пенсий, который ежегодно проводится с 1 августа, затронет около 10 млн работающих российских пенсионеров. Об этом сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, пишет ТАСС.

[Перерасчёт затронет] тех, кто имел факт работы в течение прошлого года. Это порядка 10 млн человек, 9,5 млн. Где-то в этих пределах, — цитирует её агентство.

Бибикoва добавила, что перерасчёт пенсий производится исходя из суммы страховых взносов, которые отчислeны работодателем в течение прошлого календарного года. Но при этом зaрплата учитывается где-то на уровне трёх МРОT (минимального размера оплаты труда).

Согласно действующей норме, перерасчёт касаeтся получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году поступали страховые взносы (то есть тех, кто работал в 2020 году). Перерасчёт проводится без заявок.

Ранее стало известно, что пенсионные накопления россиян в НПФ достигли рекордных значений в 3 трлн рублей. При этом пенсионные накопления людей, которые хранят свои средства в ПФР и ими управляют либо частные управляющие компании, либо ВЭБ.РФ, на конец II квартала превысили 2 трлн рублей.