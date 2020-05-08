В Госдуме рассказали о последствиях переноса ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/e526e692-9143-11ea-9b67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd /Global Look Press

Перенос проведения ЕГЭ на август может отразиться на баллах и лишить детей каникул, а многих педагогов — отпусков. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

По словам спикера, окончательного решения о переносе ЕГЭ ещё не принято, поскольку ситуация с коронавирусом меняется очень быстро.

Если проводить ЕГЭ для всех в конце июля или в августе, то дети лишатся каникул, а очень многие педагоги — отпусков. Это практически неизбежный сценарий при сегодняшней обстановке с коронавирусом в России, — рассказала она «Москве 24».

Тутова также отметила, что уровень подготовки к экзамену у выпускников крайне разный. В каких-то семьях родители могут обеспечить своих детей репетитором и компьютером с доступом в Интернет, а в каких-то — нет.

В тоже время она предлагает набраться терпения и искать плюсы в ситуации: в случае переноса экзаменов у выпускников будет больше времени на подготовку.

Как передавал NEWS.ru, первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил, что в сложившихся условиях невозможно обеспечить адекватную подготовку к ЕГЭ всех школьников. Парламентарий призвал отменить экзамен в 2020 году. Однако в Рособрнадзоре это предложение раскритиковали и отметили, что провести справедливую приёмную кампанию без ЕГЭ невозможно.