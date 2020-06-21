В Госдуме призвали изымать детей из семьи исключительно по решению суда

Органы опеки и попечительства не должны принимать решение об изъятии ребёнка из семьи, это право должен иметь только суд.
Такое мнение в беседе с «Российской газетой»
Если такие ситуации возникают, это должен решать исключительно суд с привлечением общественных организаций и представителей гражданского общества, — подчеркнул Крашенинников.
Ранее, как передавал NEWS.ru, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила реформировать систему органов опеки и попечительства. Детский омбудсмен считает, что к разработке новой концепции в этой сфере нужно привлечь экспертов. По её мнению, в работе над реформой должны принять участие общественные организации, родительское сообщество, профильные министерства и ведомства — все, «кто работает сегодня, защищая семью и семейные ценности».
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