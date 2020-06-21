В Госдуме призвали изымать детей из семьи исключительно по решению суда

https://static.news.ru/photo/1a352bae-b3b9-11ea-89b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Tepass/imagebroker.com/Global Look Press

Органы опеки и попечительства не должны принимать решение об изъятии ребёнка из семьи, это право должен иметь только суд.

Такое мнение в беседе с «Российской газетой» выразил глава комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Депутат отметил, что он и его соратники по комитету готовят поправки в Семейный кодекс и в закон об органах опеки и попечительства. Парламентарий выразил несогласие с существующей практикой, при которой органы опеки могут принимать судьбоносное для людей решение.

Если такие ситуации возникают, это должен решать исключительно суд с привлечением общественных организаций и представителей гражданского общества, — подчеркнул Крашенинников.

Ранее, как передавал NEWS.ru, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила реформировать систему органов опеки и попечительства. Детский омбудсмен считает, что к разработке новой концепции в этой сфере нужно привлечь экспертов. По её мнению, в работе над реформой должны принять участие общественные организации, родительское сообщество, профильные министерства и ведомства — все, «кто работает сегодня, защищая семью и семейные ценности».