В Госдуме предложили запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев

В Госдуму внесён законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в РФ. Он подготовлен группой депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым. Документ опубликован в думской базе данных.
В пояснительной записке авторы назвали свою инициативу вынужденной мерой. Она обусловлена тем, что невозможно проследить судьбу и защитить ребёнка, вывезенного за пределы России, поскольку он по факту рождения не приобретает гражданство РФ.
Парламентарии также отметили, что в период пандемии коронавируса и действия ограничений на международные поездки в правоохранительные органы неоднократно поступали сообщения о детях, рождённых суррогатными матерями и оставшихся без присмотра и надлежащего ухода. В ряде случаев были выявлены признаки торговли детьми.
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Ранее за запрет суррогатного материнства для иностранцев высказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил, что само по себе оно Церковью не благословляется, а «на экспорт» — тем более.