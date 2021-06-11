16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В Госдуме предложили запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев

14:59, 11 июня 2021
Фото: unsplash.com

В Госдуму внесён законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в РФ. Он подготовлен группой депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым. Документ опубликован в думской базе данных.

В пояснительной записке авторы назвали свою инициативу вынужденной мерой. Она обусловлена тем, что невозможно проследить судьбу и защитить ребёнка, вывезенного за пределы России, поскольку он по факту рождения не приобретает гражданство РФ.

Парламентарии также отметили, что в период пандемии коронавируса и действия ограничений на международные поездки в правоохранительные органы неоднократно поступали сообщения о детях, рождённых суррогатными матерями и оставшихся без присмотра и надлежащего ухода. В ряде случаев были выявлены признаки торговли детьми.

Авторы подчеркнули, что в России дети являются важнейшим приоритетом госполитики. Основная задача государства — защитить их от внешних и внутренних угроз, а также чётко прогнозировать потенциальные вызовы и риски.

Ранее за запрет суррогатного материнства для иностранцев высказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил, что само по себе оно Церковью не благословляется, а «на экспорт» — тем более.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео