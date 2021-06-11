В Госдуме предложили запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев

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В Госдуму внесён законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в РФ. Он подготовлен группой депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым. Документ опубликован в думской базе данных.

В пояснительной записке авторы назвали свою инициативу вынужденной мерой. Она обусловлена тем, что невозможно проследить судьбу и защитить ребёнка, вывезенного за пределы России, поскольку он по факту рождения не приобретает гражданство РФ.

Парламентарии также отметили, что в период пандемии коронавируса и действия ограничений на международные поездки в правоохранительные органы неоднократно поступали сообщения о детях, рождённых суррогатными матерями и оставшихся без присмотра и надлежащего ухода. В ряде случаев были выявлены признаки торговли детьми.

Авторы подчеркнули , что в России дети являются важнейшим приоритетом госполитики. Основная задача государства — защитить их от внешних и внутренних угроз, а также чётко прогнозировать потенциальные вызовы и риски.

Ранее за запрет суррогатного материнства для иностранцев высказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил, что само по себе оно Церковью не благословляется, а «на экспорт» — тем более.