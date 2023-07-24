В Госдуме предложили вывести гостевые дома из «тени» Депутат Костенко предложила эксперимент по легализации отдыха туристов в частных домах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Госдуме разработан законопроект о проведении в трех российских регионах эксперимента по легализации заселения туристов в частные дома, сообщили в беседе с «Парламентской газетой» заместители главы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко и Татьяна Лобач. По словам депутатов, документ, в частности, предусматривает ограничение числа номеров в гостевом доме, а его владелец должен там проживать.

Объекты туристического размещения, построенные на землях ИЖС, должны легализоваться именно как гостиницы и соответствовать всем нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к гостиницам, — объяснила Костенко.

Татьяна Лобач назвала целью законопроекта вывод гостевых домов из «серой» зоны, где они оказались после запрета открывать гостиницы в жилых помещениях. Кроме того, согласно существующему закону, для приема туристов нужно присвоить месту размещения ту или иную категорию. У частных домов никаких звезд нет, и прокуратура вчиняет их владельцам иски с требованием запретить деятельность.

Росреестр сотнями рассылает их владельцам сообщения о нарушении ими законодательства в нецелевом использовании земли под коммерческую деятельность, — пояснила Наталья Костенко.

Как добавили депутаты, порой на землях для ИЖС под видом частных домов отстраивают гостиницы по 50 номеров. Сами владельцы в них не живут и не гарантируют качество и безопасность услуг. Поэтому депутаты предложили отрегулировать эту сферу, проведя эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе. Эксперимент предлагается провести с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года.

Как предлагают законодатели, в гостевых домах может быть максимум 15 номеров. Они должны будут войти в специальный реестр Минэкономразвития и получить уникальный номер, без которого реклама гостевого дома будет запрещена.

Категория у всех гостевых домов будет без звезд. В них должны быть горячая и холодная вода, городской телефон, аварийное освещение и отопление. Площадь одноместного номера должна быть не менее 9 кв м, двухместного — 12 кв м.

Ранее NEWS.RU сравнил цены на отдых в гостевых домах Анапы, Сочи, Абхазии и Крыма. Так, цены на проживание в гостевых домах и отелях Краснодарского края и Абхазии выросли на 8–12% за год, в то время как Крым, напротив, за год подешевел на 15%.