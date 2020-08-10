В Госдуме предложили уничтожать борщевик «биооружием»

Депутаты Государственной думы РФ предложили сразу несколько законопроектов, направленных на борьбу с распространением борщевика. Парламентарии хотят использовать против сорняка своеобразное «биооружие».
Сок борщевика повышает чувствительность кожи к ультрафиолету и может спровоцировать ожоги у людей, также растение может вызвать отёк дыхательных путей у аллергиков. Борщевик опасен и в качестве сорняка, поскольку с каждым годом захватывает всё новые плодородные участки. При этом естественных врагов у растения нет.
Как
Проблемой борщевика также занимаются в верхней палате парламента. Глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров поддержал идею создать федеральную программу по борьбе с сорняком. По его словам, центр доложен оказать регионам помощь в решении проблемы распространения борщевика.
Как передавал NEWS.ru, в июле Мосгордума приняла закон об административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков.
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