В Госдуме предложили уничтожать борщевик «биооружием»

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Депутаты Государственной думы РФ предложили сразу несколько законопроектов, направленных на борьбу с распространением борщевика. Парламентарии хотят использовать против сорняка своеобразное «биооружие».

Сок борщевика повышает чувствительность кожи к ультрафиолету и может спровоцировать ожоги у людей, также растение может вызвать отёк дыхательных путей у аллергиков. Борщевик опасен и в качестве сорняка, поскольку с каждым годом захватывает всё новые плодородные участки. При этом естественных врагов у растения нет.

Как передаёт «Парламентская газета», в Госдуме предложили послушать учёных, которые хотят вывести новый вид насекомых, питающихся только борщевиком. Парламентарии считают, что это позволит решить проблему в сжатые сроки и без вреда для экологии.

Проблемой борщевика также занимаются в верхней палате парламента. Глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров поддержал идею создать федеральную программу по борьбе с сорняком. По его словам, центр доложен оказать регионам помощь в решении проблемы распространения борщевика.

Как передавал NEWS.ru, в июле Мосгордума приняла закон об административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков.