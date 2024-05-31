В Госдуме предложили обязать полицию патрулировать общественные места ЛДПР предложила обязать полицию патрулировать улицы, скверы и парки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил NEWS.ru, что партия внесла на рассмотрение Госдумы поправки в ФЗ «О полиции», согласно которым на полицию будет возложено патрулирование общественных мест с использованием стационарных КПП, заслонов и постов. По его словам, в парках и скверах вместо культурного отдыха появились анклавы мигрантов, и работа подобных патрулей «сильно усмирит пыл неотесанных приезжих».

Многие из них не представляют опасность, но их неуважительное отношение к нашей культуре пугает людей. Женщины опасаются назойливого внимания, родители не выходят с детьми, на футбольной площадке давно уже делятся на команды «наши — не наши». Если полиция будет патрулировать общественные пространства, это сильно усмирит пыл неотесанных приезжих, которые все еще не поняли, что их приняла цивилизованная страна. Нельзя допустить, чтобы у нас не везде можно было ходить, — поделился депутат.

Авторы инициативы отметили, что на сегодняшний день полиция имеет право на патрулирование общественных мест с возможностью оборудовать КПП и посты, тогда как в обязанности правоохранителей входит обеспечение общественного порядка без конкретизации того, каким образом это может осуществляться. Предлагается обязать полицию обозначать места проведения публичных и массовых мероприятий, временно ограждать такие объекты и «иными доступными способами соблюдать безопасность граждан».

Ранее мигрант-курьер дважды пытался изнасиловать несовершеннолетнюю жительницу Долгопрудного 18 и 27 мая. Злоумышленник преследовал жертву на улице Восточной. Ситуация привлекла внимание главы СКР Александра Бастрыкина, который потребовал представить ему доклад об инциденте.