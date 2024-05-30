Мигрант-курьер дважды пытался изнасиловать несовершеннолетнюю москвичку Мигрант в Долгопрудном дважды за май пытался изнасиловать девочку-подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ситуации в Долгопрудном, где курьер-мигрант дважды пытался изнасиловать несовершеннолетнюю. При этом пресс-служба ведомства ссылается на информацию из некоего Telegram-канала, хотя двумя днями ранее об этом инциденте сообщало официально зарегистрированное СМИ — телеканал РЕН ТВ.

Уроженец одной из центральноазиатских стран дважды нападал на одну и ту же 17-летнюю девушку, намереваясь совершить преступление против ее половой неприкосновенности. Девушке оба раза удалось убежать. Затем она вместе с матерью обратилась в правоохранительные органы, — пересказывает обстоятельства пресс-служба Следкома.

Доклад по ситуации подготовит руководитель ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев.

РЕН ТВ сообщал, что ситуация с девушкой повторялась дважды — 18 мая и 27 мая. Злоумышленник преследовал жертву на улице Восточной.

Ранее в Санкт-Петербурге 32-летний мужчина изнасиловал 22-летнюю местную жительницу в парке «Куракина дача» и пытался задушить. Девушка возвращалась с работы через парк ночью, когда ее настиг маньяк. Он надругался над ней под угрозой убийства, после сел сверху и начал сдавливать шею.