В Госдуме пообещали помочь с мытьем участников СВО Депутат Госдумы Драпеко: бойцы СВО нуждаются в банях и рациях с шифрованием

Фото: Министерство обороны РФ

Работа железнодорожного банно-прачечного поезда

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала NEWS.ru, что возглавила отделение партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в ДНР. По словам депутата, в ее задачи входит помощь в обеспечении участников специальной военной операции РФ на Украине всем необходимым — в частности, банями и рациями с шифрованием.

Мой опыт работы с Министерством обороны, благотворительными организациями за почти уже год проведения СВО говорит о том, что сегодня на любом уровне — от промышленных предприятий до актерских коллективов, симфонических оркестров — люди хотят помогать бойцам. И все время спрашивают: «Скажите, как помочь?» — рассказала Елена Драпеко.

Парламентарий отметила, что помощь участникам СВО «требует прежде всего координации», так как «везут все подряд — что надо и не надо». Как уточнила Драпеко, служащие подшефного региональному отделению СРЗП 201-го полка Народной милиции ЛНР в настоящий момент больше всего нуждаются в рациях с шифрованием, маскхалатах и некоторых лекарствах.

Я вчера разговаривала с ребятами из моего подшефного полка, спрашиваю их: «Нужны рации?» Они говорят: «Если с шифрованием, то да, а если без, то нет». Потом я звоню тем, кто желает подарить рации, говорю им: «Если с шифрованием, то давайте, а если без, то продавайте и лучше деньгами помогите». Нужны бани. Казалось бы, кому придет в голову посылать на фронт бани, а они там, оказывается, очень необходимы. Нужны сетки и маскхалаты, лекарства — но не всякие, а те, которые Министерство обороны не закупает, но врачи нам присылают на них заявки, — поделилась Драпеко.

Ранее сообщалось, что жены и матери мобилизованных 394-го, 143-го полков Приморского края записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на вшей и чесоточных клещей «на огневом рубеже». По словам женщин, у мобилизованных «нет возможности соблюдать личную гигиену, отчего у них завелись вши и началась чесотка». Также они рассказали о проблемах с медпомощью и обмундированием.

Женщины утверждали, что на региональном уровне их «никто не слышит», а приморский губернатор Олег Кожемяко не отвечает на сообщения в своем Telegram-канале.

В ответ на видеообращение Кожемяко сказал, что с жалобами уже разбирается военная прокуратура. Обвинения в игнорировании сообщений матерей мобилизованных он назвал полной чушью.