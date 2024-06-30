В Госдуме понадеялись, что Канье Уэст не будет ходить по Москве голым Депутат Милонов: Канье Уэст должен провести время в столице России достойно

Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Канье Уэст

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Осторожно Media» выразил надежду, что рэпер Канье Уэст не будет ходить по улице Москвы голым. Парламентарий также предложил ему посетить парк «Патриот». Артист прибыл в столицу России в воскресенье.

Я слышал, что уважаемый Канье склонен к фланированию по улицам в неглиже со своей супругой. Считаю, что американец должен воздержаться от своих привычек и провести время в нашей столице достойно, — подчеркнул депутат.

Милонов также предложил рэперу сходить в Третьяковскую галерею в рамках визита в Москву. Третьим вариантом, который выдвинул депутат, стал парк Зарядье.

Ранее Канье Уэста заметили в ресторане в московском ГУМе. Артиста сопровождал главный дизайнер бренда Yeezy Гоша Рубчинский. Рэпер зашел в заведение, слегка прикрывая лицо. На нем были темные очки и бандана. За ними следовали команда артиста и охрана.

Продюсер Яна Рудковская в Telegram-канале сообщила о прибытии Канье Уэста в Москву утром в воскресенье. По ее словам, рэпер остановился в одном из отелей в центре столицы. Рудковская назвала его приезд супер новостью. Шоу американского исполнителя состоится в «Лужниках».