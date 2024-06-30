Канье Уэста заметили в ресторане в центре Москвы Канье Уэста с Гошей Рубчинским заметили в ресторане в ГУМе

Фото: Ashley Landis/AP/TASS

Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст отправился в ресторан в московском ГУМе, передает РЕН ТВ. Артиста заметили в компании с Гошей Рубчинским, главным дизайнером бренда Yeezy. На опубликованных кадрах музыкант заходит в заведение, слегка прикрывая лицо.

Уэста и Рубчинского сопровождала не только их команда, но и охрана. Судя по всему, рэпер и дизайнер зашли в ресторан после прогулки.

Telegram-канал Mash сообщил, что Уэст прилетел в Москву на 40-летие Рубчинского. Накануне они ужинали в ресторане русской кухни «Белуга», после чего провели время дома в компании мамы дизайнера. По данным канала, это был частный визит, он никак не связан с концертом. Сам музыкант, по информации журналистов, остановился в отеле Four Seasons, в номере «Королевский юг», ночь в котором стоит почти 1 млн рублей.

Журналистка Ксения Собчак также опубликовала видео, на котором Уэст и Рубчинский рассматривают Красную площадь. Знаменитостей засняли на крыше ГУМа.

Уэст прилетел в Москву вместе с супругой Бьянкой Цензори. Подруга Рубчинского рассказала, что они приглашены на день рождения дизайнера. При этом в компании гуляющих знаменитостей Цензори пока не видели.