Стало известно, с кем Канье Уэст прилетел на юбилей Рубчинского SHOT: Канье Уэст прилетел на юбилей Рубчинского с женой Бьянкой Цензори

Фото: Curtis Means/Zuma/ТАСС

Канье Уэст

Рэпер Канье Уэст прилетел в Москву на 40-летний юбилей главного дизайнера своего бренда Гоши Рубчинского вместе с супругой Бьянкой Цензори, рассказала Telegram-каналу SHOT подруга модельера. При этом в компании гуляющих знаменитостей ее пока не видели.

Авторы канала предположили, что жена артиста пытается найти подходящий наряд для прогулок по столице России. Цензори известна своими провокационными выходами в свет, зачастую она появляется на публике практически обнаженной.

Ранее журналистка Ксения Собчак показала видео, на котором Канье Уэст и Гоша Рубчинский рассматривают Красную площадь. Знаменитости при этом находятся на крыше ГУМа. С декабря 2023 года Рубчинский является главным дизайнером бренда Yeezy, который был основан музыкантом. По информации Telegram-канала Mash, накануне рэпер и дизайнер посидели в ресторане русской кухни «Белуга», после чего провели время дома в компании мамы Рубчинского.

По данным канала, это был частный визит, он никак не связан с концертом. Сам музыкант, по информации журналистов, остановился в отеле Four Seasons, в номере «Королевский юг», ночь в котором стоит почти 1 млн рублей.