Рассматривающие Красную площадь Канье Уэст и Рубчинский попали на видео

Фото: Michael Wyke/AP/ТАСС

Канье Уэст

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором американский рэпер Канье Уэст и главный дизайнер его бренда Гоша Рубчинский рассматривают Красную площадь. Знаменитости при этом находятся на крыше ГУМа.

Сегодня стало известно, что популярный рэпер прилетел в Москву на 40-летие дизайнера Гоши Рубчинского. С декабря 2023 года Рубчинский является главным дизайнером бренда Yeezy, который был основан музыкантом. По информации Telegram-канала Mash, накануне рэпер и дизайнер посидели в ресторане русской кухни «Белуга», после чего провели время дома в компании мамы Рубчинского.

По данным канала, это был частный визит, он никак не связан с концертом. Сам музыкант, по информации журналистов, остановился в отеле Four Seasons, в номере «Королевский юг», ночь в котором стоит почти 1 млн рублей.

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст прилетел в Москву. По ее словам, он остановился в одном из отелей в центре столицы. Рудковская предположила, что если артист даст концерт, то билеты будут раскуплены за три дня, максимум за неделю. Она добавила, что считает американского исполнителя «мегакрутым».