Раскрыта причина приезда Канье Уэста в Москву Mash: Канье Уэст прилетел в Москву на день рождения Гоши Рубчинского

Фото: Alex Mateo/The Photo Access/Global Look Press

Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву на 40-летие дизайнера Гоши Рубчинского, пишет Telegram-канал Mash. Известно, что с декабря 2023 года Рубчинский является главным дизайнером бренда Yeezy, который был основан музыкантом.

Как стало известно каналу, накануне рэпер и дизайнер посидели в ресторане русской кухни «Белуга», после чего провели время дома в компании мамы Рубчинского. По данным канала, это был частный визит, он никак не связан с концертом. Сам музыкант, по информации журналистов, остановился в отеле Four Seasons, в номере «Королевский юг», ночь в котором стоит почти 1 млн рублей.

В свою очередь продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко ранее заявил, что Уэст мог прилететь в Москву по заказу олигарха на частный корпоратив. По его словам, артисту необязательно выступать, он может посетить мероприятие «как свадебный генерал, чтобы придать событию статусность».

В воскресенье, 30 июня, продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст прилетел в Москву. По ее словам, он остановился в одном из отелей в центре столицы. Рудковская предположила, что если артист даст концерт, то билеты будут раскуплены за три дня, максимум за неделю. Она добавила, что считает американского исполнителя «мегакрутым».