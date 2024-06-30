Продюсер рассказал, зачем Канье Уэст прилетел в Москву Продюсер Рудченко: рэпер Канье Уэст мог прилететь в Москву по заказу олигарха

Фото: John Taggart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст мог прилететь в Москву по заказу олигарха на частный корпоратив, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, артисту не обязательно выступать, он может посетить мероприятие «как свадебный генерал, чтобы придать событию статусность».

Артист мог приехать в страну просто по определенному заказу какого-нибудь олигарха на частный корпоратив, например. И ему даже не обязательно выступать. Он может посетить мероприятие как свадебный генерал, чтобы придать событию статусность. Такое у нас в принципе было всегда, и в 2000-е годы, и в 90-е. Тогда в Россию, например, приезжала Дженнифер Лопес, просто люди об этом не знали, но западные звезды приезжали именно на закрытые вечеринки, — сказал Рудченко.

Музыкальный критик отметил, что появление в России звезды мирового масштаба, такого как Канье Уэст, не останется незамеченным, особенно среди западной «русофобски настроенной прессы». По его мнению, СМИ начнут муссировать эту новость очень активно.

В воскресенье, 30 июня, продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст прилетел в Москву. По ее словам, он остановился в одном из отелей в центре столицы. Рудковская предположила, что если артист даст концерт, то билеты будут раскуплены за три дня, максимум — за неделю. Она добавила, что считает американского исполнителя «мегакрутым».