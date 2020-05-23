В горах Сочи выпало более 10 сантиметров снега

https://static.news.ru/photo/13e3267a-9cf3-11ea-a716-fa163e074e61_660.jpg Фото: sssochi/vk.com

Около 13 сантиметров снега выпало в горах Сочи из-за резкого похолодания — до минус одного градуса. Об этом сообщили синоптики горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Интенсивные осадки начались вечером 22 мая. Общая высота снежного покрова на Роза Пик, расположенной на высоте 2320 метров над уровнем моря, увеличилась на 13 сантиметров — до 73 сантиметров.

Как отмечают синоптики курорта, снег в конце весны — явление довольно редкое, но не экстремальное. Его можно объяснить вторжением холодных воздушных масс.

Мы находимся в одной воздушной массе с Москвой, с центром России, где всю неделю наблюдается холодная погода. Температура воздуха на высоте 2320 метров над уровнем моря опустилась до минус одного градуса, — цитирует РИА Новости заявление представителя курорта.

В ближайшие две ночи на Роза Пик будут наблюдаться заморозки. Сохранится неустойчивая погода с осадками.

Ранее NEWS.ru писал, что работа курортов в Сочи «Роза Хутор» и «Красная Поляна» приостанавливается в соответствии с рекомендацией премьер-министра России Михаила Мишустина закрыть с 28 марта до 1 июня горнолыжные трассы и объекты массового отдыха, расположенные на курортах федерального, регионального и местного значения.