В ГД предложили в 10 раз повысить штрафы за разглашение персональных данных

https://static.news.ru/photo/dcc64b1a-f99d-11ea-baa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин и Василий Пискарёв предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, увеличив штрафы за разглашение персональных данных в десять раз.

Согласно предложенной инициативе, штраф за разглашение «информации ограниченного доступа» для физических лиц вырастет с 500–1000 рублей до 10 тыс. рублей, а для должностных лиц с 4–5 тыс. рублей до 50 тыс., сообщает РИА Новости.

Действующие штрафы, которые не менялись в течение десяти лет, совершенно не являются препятствием для того, чтобы та или иная личная информация, служебная, профессиональная тайна не стала достоянием общественности, продавалась или распространялась в Интернете. Потому мы предложили десятикратно увеличить штрафы, чтобы защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников, — отмечает Пискарёв.

Поправки затронут штрафы в том числе за разглашение коммерческой или банковской тайны, тайны усыновления или тайны завещания, адвокатской тайны и др.

В сообщении отмечается, что кабмин поддержал предложенный законопроект.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы для автомобилей с мигалками за нарушения, зафиксированные дорожными камерами.