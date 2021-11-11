В ГД предложили выдавать QR-коды гражданам, имеющим антитела к коронавирусу

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) выступил с предложением о создании в России отдельного реестра сведений о тех гражданах, кто имеет антитела к коронавирусу, однако не обращался во время заболевания в медучреждения или болел бессимптомно. Он направил соответствующее обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает РИА Новости.

Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев, — говорится в обращении, которое имеется в распоряжении агентства.

По словам Леонова, сейчас сложилась ситуация, когда человек, имеющий антитела к заболеванию, не может получить QR-код. Введение этой категории граждан в число тех, кто имеет право на цифровой код, было бы актуальным как для переболевших бессимптомно и не обращавшихся в докторам, так и для тех, кто сделал прививку иностранными вакцинами, которые на данный момент не признаются в России.

Подобные меры уже действуют в ряде стран мира, где высокий титр антител IgG даёт право на «зелёный сертификат» с QR-кодом.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Россия подаст в Еврокомиссию официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов о вакцинации от COVID-19. В октябре представители Еврокомиссии провели техническое совещание с российскими властями, где объяснили процесс принятия решения об эквивалентности сертификатов.