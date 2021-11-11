РФ представила ЕС документы для взаимного признания COVID-паспортов

В ближайшее время Россия подаст официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию пресс-службы Еврокомиссии.

Сообщается , что в октябре представители Еврокомиссии провели техническое совещание с российскими властями, где объяснили процесс принятия решения об эквивалентности сертификатов.

Россия подтвердила своё обязательство присоединиться к системе EUDCC (система цифровых COVID-сертификатов Евросоюза, EU Digital COVID Certificate — ИФ) и объявила о своём намерении в ближайшее время подать официальную заявку, — рассказали представители Еврокомиссии.

При этом в ведомстве уточнили, что РФ уже представила свой проект технического «контрольного листа» (draft technical «checklist»), который даёт возможность проверить техническую совместимость российской системы контроля над вакцинацией с системой УГВВС. Как сообщают «Известия», обсуждение продолжается.

При этом в центре им. Гамалеи «Известиям» рассказали, что к концу 2021 года ВОЗ с большой долей вероятности одобрит препарат «Спутник V», после чего должно последовать решение изучающего российскую вакцину Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency), которое отвечает за одобрение препарата на территории Евросоюза.

Ранее в Минпромторге сообщили, что в России на этапе разработки находятся до десяти новых вакцин от коронавируса. Однако на данный момент их экономические перспективы неясны, поэтому не стоит рассчитывать на их появление на рынке в ближайшее время.