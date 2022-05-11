В ГД объяснили необходимость уничтожения всех украинских мостов через Днепр Депутат ГД Бородай призвал уничтожить все украинские мосты через Днепр

Мост через Днепр / Фото Mykola Miakshykov Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с NEWS.ru призвал уничтожить все мосты через Днепр на территории Украины, чтобы отсечь левобережную часть страны от правобережной в плане логистики, имея в виду, скорее всего, поставки западного вооружения и переброску дополнительных подразделений ВСУ на юго-восток Украины. Парламентарий добавил, что Киев использует фосфорные боеприпасы, в том числе мины и гранаты.

Появились в большом количестве западные фосфорные боеприпасы, в том числе гранаты на растяжках и миномётные мины. Это значит, что Запад ведёт против России тотальную войну, нарушающую даже Женевские конвенции. Мы видим многочисленные отряды наёмников. К этому надо относиться точно так же. А у нас всё ещё режим специальной военной операции, с этим есть определённые сложности. А вообще, было бы логично уничтожить все мосты через Днепр на Украине. Тем самым мы отсечём в логистическом отношении левобережную Украину от правобережной, — добавил Бородай.

Он также назвал вопросом времени вхождение в состав России Херсонской области. Бородай подчеркнул, что «история с так называемой Украиной только начинается», поэтому присоединение региона к РФ — дело не ближайших недель. Он также не исключил, что примеру Херсона могут последовать Одесская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская и Харьковская области.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область стала частью «большой семьи» России. Он отметил, что территорию региона уже спокойно могут посетить путешественники и туристы из любого уголка РФ. Сальдо подчеркнул, что двери Херсонской области открыты для всех, кто хочет побывать на Чёрном море.

7 мая глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Херсонской области не осталось подконтрольных Украине органов власти, а её территория полностью освобождена от националистов. В тот же день заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал, что предпримет шаги по вступлению в состав Российской Федерации.