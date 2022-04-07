В ГД объяснили идею законопроекта о выдаче наличными 5% остатка маткапитала

↵Принятие законопроекта о выдаче до 5% наличными из остаточной суммы маткапитала позволит российским семьям легально получить остатки от суммы, которые образуются на счету после индексации, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Парламентарий объяснила, что на счетах примерно 800 тысяч получателей маткапитала до сих пор есть остатки, о существовании которых люди даже не знают.

В качестве пояснения депутат предложила рассмотреть случай получателя с маткапиталом в 483 тысячи рублей, который решает направить его на получение ипотеки и пишет заявление об этом в декабре.

[Получатель] отправляет заявление, дальше новогодние праздники, маткапитал индексируется. И он [составляет] не 483 [тысячи], а 524 тысячи, но человек-то написал на 483. Ему всё подтвердили, он свою ипотеку получил, а о том, что у него там на счету осталось около 40,5 тысяч, он даже и не знает. А это его деньги, которые он имеет право забрать, — подчеркнула Буцкая.

Спикер отметила, что полученные деньги пойдут на компенсацию затрат для покупки товаров и услуг для семейных нужд, перечень которых предлагается утвердить правительству. Получить компенсацию смогут только те семьи, которые уже воспользовались частью капитала для оплаты одного из основных направлений.

Сейчас маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребёнка, оплату социальной реабилитации детей-инвалидов. Также его можно направить на накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребёнка до трёх лет.

Ранее сообщалось, что материнский капитал в России с 1 февраля проиндексирован на 8,4%, что соответствует уровню инфляции. Теперь выплата на первого ребёнка по маткапиталу возрастает до 524,5 тысячи рублей. Родители второго ребёнка смогут получить 693,1 тысячи рублей.