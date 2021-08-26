В ГД не исключили военную помощь странам ОДКБ для защиты от террористов

Россия может оказать военную помощь своим союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для борьбы с террористами. Об этом сообщил «Радио 1» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Как отметил парламентарий, из-за сложившейся ситуации в Афганистане на территорию стран ОДКБ, в частности Таджикистана и Узбекистана, могут под видом беженцев проникнуть члены террористических группировок. В связи с этим он не исключил, что Россия может оказать помощь, в том числе военную, чтобы обеспечить безопасность рубежей тех государств, которые граничат с ней.

Как сообщалось, 15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» вошли в Кабул без боя. В течение нескольких часов контроль над афганской столицей был установлен. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны.

Ранее вице-президент Афганистана Амрулла Салех сообщил, что существуют доказательства, что у афганской ячейки террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещено в России) есть связи с боевиками движения «Талибан».