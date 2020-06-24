В ФМБА рассказали об особенностях сдачи донорской крови в период пандемии

https://static.news.ru/photo/4ba72bf8-b62d-11ea-951f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) ответили на вопросы, связанные с донорством в период пандемии коронавируса. В частности, они пояснили, что обязательное тестирование на коронавирус для доноров не предусмотрено, но при желании тест можно сдать.

Обязательного тестирования доноров на коронавирус не предусмотрено. При желании потенциальные доноры могут сдать такие тесты в лабораториях, оказывающих соответствующие услуги, — говорится в сообщении Telegram-канала стопкоронавирус.рф.

В ФМБА также отметили, что вся донорская кровь и её компоненты в обязательном порядке проходят «процедуру патогенредукции», чтобы устранить возможность передачи инфекций. В агентстве отметили, что число доноров в РФ в период пандемии снизилось менее чем на 1%, благодаря «большой работе учреждений службы крови по ежедневному привлечению доноров».

Как писал NEWS.ru, в честь Всемирного дня донора, который отмечается 14 июня, москвичи, переболевшие коронавирусом и ставшие донорами плазмы, получили подарки. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что им подарили антисептик, набор масок и значки, макетами для которых послужили детские рисунки. Как отметила Ракова, самым популярным словом на детских рисунках стало «Спасибо».

Ранее сообщалось, что 672 жителя Москвы, переболевшие коронавирусной инфекцией нового типа, стали донорами плазмы для нынешних пациентов с COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 9,2 млн человек по всему миру. РФ занимает третью строчку по количеству инфицированных с 606 881 подтверждённым диагнозом. На первом месте США — 2 347 022 человека, на втором Бразилия — 1 145 906. Также в первой десятке стран — Великобритания, Испания, Италия, Индия, Перу, Иран, Чили.