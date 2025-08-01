В Думе раскрыли, когда школьная форма должна соответствовать ГОСТу Буцкая: школьная форма должна соответствовать ГОСТу только при госзакупках

Выбор соответствующей ГОСТу школьной формы обязателен лишь при госзакупках, при самостоятельном приобретении школы и родители могут выбирать любую ткань, сообщила ТАСС первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. Утвержденный в текущем году ГОСТ на школьную форму касается тканей.

Могут ли шиться брючки, платьица из тканей не по ГОСТу? Могут. Могут ли родители купить просто синие брючки с пиджаком и синюю юбочку с пиджаком? Тоже могут. У нас нет и, я думаю, все-таки не будет [законодательного требования] всех детей одеть в одинаковую форму, — сказала депутат.

Через госзакупки должна приобретаться форма по ГОСТу, уточнила Буцкая. В качестве примера она привела одежду для детей из многодетных семей, которую могут закупать регионы.

Росстандарт ранее объявил, что с 1 июля в России вступает в силу новый ГОСТ, регулирующий требования к школьной форме. Согласно документу, школьная форма должна соответствовать деловому стилю, быть светской и эстетичной, без запрещенных символов.

Член профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков заявил, что новый ГОСТ негативно отразится на бюджете семей. Он отметил, что внедрение любых стандартов способствует повышению цен.