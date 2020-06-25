В ЦИК прокомментировали сбой в работе сайта для электронного голосования

https://static.news.ru/photo/b133a288-b6c0-11ea-9cd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной сбоя в работе сайта для дистанционного голосования по поправкам в Конституцию стал пик нагрузки. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.

В России началось голосование по вопросу принятия поправок в Основной закон РФ. При этом для жителей Москвы и Нижегородской области доступна возможность отдать свой голос из дома, через сайт дистанционного электронного голосования. Однако в первые же часы пользователи стали массово сообщать о сбое в работе портала.

Был пик нагрузки, потому что жители Москвы и Нижегородской области сразу пошли голосовать. Как куратор Нижнего Новгорода знаю, что нижегородцы активно принимают участие в дистанционном электронном голосовании, — передаёт РИА Новости слова Лопатина.

Он отметил, что на данный момент проблема полностью устранена, сайт работает в штатном режиме.

Предложение изменить Конституцию РФ президент Владимир Путин высказал 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке предложений.

Общероссийское голосование по этому вопросу было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса его перенесли. Позже Путин объявил, что голосование пройдёт 1 июля. При этом голосовать можно будет в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев принял участие в голосовании по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.