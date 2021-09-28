В центре Москвы в Сретенском монастыре объявилась лиса

В центре Москвы на территории Сретенского монастыря появилась лиса. На текущий момент спасатели не могут поймать животное, которое продолжает бегать по фасадам здания. Ролик с приключениями неожиданной гостьи опубликовал Mash.

Каким образом лиса оказалась в центре Москвы — неизвестно. Предположительно, она была домашней и просто сбежала от своих хозяев. Сотрудники монастыря вызвали на место специалистов из МЧС, так как животное пугает прихожан и создаёт всяческий беспорядок на территории храма.

Судя по опубликованным кадрам, лиса и сама напугана сложившейся ситуацией. Животное выглядит обеспокоенным и потерянным. Оно убегает от спасателей и не даётся в руки.

Зверушка по-прежнему носится по внешней стороне здания, святые отцы молятся, эмчээсовцы совершают манёвры, — говорится в сообщении.

Ранее рысь напала на кошку в центре Кирова. Пока неясно, как дикий зверь оказался в городе, но опасности для людей он не представляет.